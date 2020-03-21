الدرك الوطني يحجز أكثر من 50 ألف قفاز وأزيد من 6 آلاف قناع طبي

حجزت مصالح الدرك الوطني أكثر من 50 ألف قفاز طبي وأكثر من 6 آلاف قناع واقي طبي خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني في حصيلة نشاطاتها في إطار مكافحة المضاربة في المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع والمواد الشبه صيدلانية.

وفي إطار مكافحة المضاربة في المواد ذات الإستهلاك الواسع والمواد الشبه صيدلانية، تمكنت وحدات الدرك الوطني خلال الأربع وعشرون ساعة الأخيرة من حجز 52 طن من المواد الغذائية، لاسيما السميد، الفرينة والعجائن.

كما تم حجز 57.060 مادة شبه صيدلانية، بما في ذلك 50.800 قفاز طبي و6.260 قناع واقي طبي.