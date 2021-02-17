الدرك الوطني يحجز أوراق نقدية مزورة في مدريسة بتيارت

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر من حجز أوراق نقدية مزورة كان صاحبها بصدد ترويجها في المنطقة.

وعلم من ذات المصالح أن عملية الإطاحة،بالمتهم تمت إثر معلومات وردت إلى الدرك عن قيام شخص بترويج أوراق نقدية مزورة.

وتم استدراجه من طرف أحد ضحاياه ببلدية مدريسة، وبعد توقيفه عثر بحوزته 5 أوراق نقدية مزورة من فئة 2000 دج.

ومبلغ آخر سليم قدره 94000 من عائدات ترويج النقود المزورة، بالإضافة إلى شريط فيديو وأقراص مضغوطة.

ومن المنتظر، أن يتم تقديم المتهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر للنظر في قضيته.