نجح أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوكموزة بڤالمة في توقيف شخصين يبلغان من العمر 40 و72 سنة مشتبه فيهما

بحيازة وحمل سلاح ناري من الصنف الرابع”مسدس آلي عيار9 ملم” من دون رخصة وحيازة ذخيرة حربية من الصنف الأول بدون رخصة، إلى جانب 21 طلقة ذخيرة حية.

وتعود حيثيات هذه القضية إلى، تاريخ 31 /03 /2019، أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوكموزة بشرطة المرور

على مستوى الطريق الوطني رقم16 في شطره الرابط بين بلدية عين بن بيضاء بڤالمة وعنابة على مستوى محول الطريق السيار شرق غرب.

أين تم توقيف سيارة على متنها المسمى”ب.ع”، وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كيسين بلاستكيين أحدهما بداخله مسدس آلي.

من نوع “بيريطا” به مخزن فارغ، أما الكيس الثاني بداخله 21 خرطوشة، ليتم حجز المسدس وتوقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الفرقة.

ومواصلة للتحقيق، أكد المشتبه فيه أن المسدس ليس ملك له وتركه شخص لا يعرفه كان راكبا معه ونزل ببلدية عين بن بيضاء ولاية ڤالمة.

وبعد عملية بحث وتحري تم التوصل إلى هوية الشخص الذي كان رفقة المشتبه فيه، ويتعلق الأمر بالمسمى”خ.ف”.

وبعد الحصول على إذن بالتفتيش تم التنقل إلى منزل المشتبه فيه، أين تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة.

أين كون ضدهما ملف قضائي عن فعل حيازة حمل سلاح ناري من الصنف الرابع بدون رخصة وحيازة ذخيرة حربية

من الصنف الأول من دون رخصة، قبل تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة التي أمرت بإيداع واحد الحبس فيما وضع الثاني

تحت الرقابة القضائية.