الدرك الوطني يحجز 136 قنطارًا من الشمة المغشوشة ويوقف 4 أشخاص بغليزان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية غليزان من حجز كمية معتبرة من مادة الشمة المغشوشة، قُدّرت بـ136 قنطارا. مع توقيف. أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم في هذه القضية.

وجاءت العملية في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، حيث قامت عناصر فصيلة تأمين الطريق السيار بوادي رهيو بتوقيف شاحنة وإخضاعها لعملية تفتيش دقيقة، أسفرت عن العثور على 415 كيسًا من مادة الشمة داخلها. كانت مموهة بإحكام وسط حمولة من المشروبات الغازية والعصائر وصناديق الحلويات.

وتم توقيف سائق الشاحنة على الفور، قبل أن تتوسع التحقيقات تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي رهيو، باستخدام تقنيات حديثة، ما سمح بتحديد امتدادات الشبكة إلى ولاية أخرى، وتوقيف ثلاثة أشخاص إضافيين يشتبه في تورطهم في القضية.

كما أسفرت العملية عن حجز كميات أخرى من نفس المادة. إلى جانب مبلغ مالي معتبر يُقدّر بـ200 مليون سنتيم يرجح أنه من عائدات ترويج هذه المواد الممنوعة.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم. الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. لمتابعتهم وفقًا للتشريعات المعمول بها.