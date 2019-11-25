الدرك الوطني يحجز 14 بندقية في ولاية تيارت

تمكنت مؤخرا، مصالح الدرك الوطني لولاية تيارت، من حجز 14 قطعة سلاح ناري، و كمية معتبرة من الذخيرة عبر 4 بلديات من الولاية .

وعلم من ذات المصادر أن عمليات حجز الأسلحة النارية، تمت بكل من بلديات الدحموني والنعيمة ومشرع الصفا و قرطوفة.

العملية الأولى تمت ببلدية الدحموني حيث تم حجز 8 بنادق بدون رخصة منها 6 بنادق تستعمل في الفنتازيا وبندقيتي صيد.

كما تم ضبط خلال العملية 29 خرطوشة و90 غرام من مادة البارود وحمالتين، وتوقيف 3 أشخاص.

واسفرت العملية في بلدية قرطوفة من توقيف شخصين وحجز 3 بنادق وفي بلدية النعيمة تم حجز بندقيتي صيد.

كما تم العثور على 17 خرطوشة و23 كبسولة و260 غرام من مادة البارود والعملية الأخيرة تمت بالقرب من بلدية مشرع الصفا.

حيث تم توقيف شخص وبحوزته بندقية تقليدية وبعد الانتهاء من الإجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيلي الجمهورية بكل من تيارت والسوڨر