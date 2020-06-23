الدرك الوطني يحجز 1511 قارورة خمر في قالمة

أخبار الجزائر
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الدرك الوطني يحجز 1511 قارورة خمر في قالمة
بقلم هشام قاسمي

نجحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببومهرة بولاية قالمة في حجز 1511 قارورة من مختلف أنواع المشروبات الكحولية.

كما تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 55 سنة، حيت تم تحويلهم على مقر الدرك الوطني لاستكمال الاجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.
وتمت عملية حجز المشروبات الكحولية إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود 4 أشخاص بصدد ترويج وبيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، استدعى الامر رسم كمين محكم للموقوفين على مستوى طريق بومهرة ، اين تم ضبطهم متلبسين بحيازة و شحن و بيع مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية .
من جهتها قامت ذات المصالح، بتحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية و القانونية، للنظر في التهم الموجهة إليهم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=840981

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