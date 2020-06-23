الدرك الوطني يحجز 1511 قارورة خمر في قالمة

نجحت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببومهرة بولاية قالمة في حجز 1511 قارورة من مختلف أنواع المشروبات الكحولية.

كما تم توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و 55 سنة، حيت تم تحويلهم على مقر الدرك الوطني لاستكمال الاجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

وتمت عملية حجز المشروبات الكحولية إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود 4 أشخاص بصدد ترويج وبيع كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، استدعى الامر رسم كمين محكم للموقوفين على مستوى طريق بومهرة ، اين تم ضبطهم متلبسين بحيازة و شحن و بيع مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية .

من جهتها قامت ذات المصالح، بتحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، خلال الساعات القليلة القادمة، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية و القانونية، للنظر في التهم الموجهة إليهم.