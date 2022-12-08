الدرك الوطني يحجز 2.3 كلغ من الكوكايين ببسكرة

في إطار محاربة كل مظاهر الإجرام الماسة بالإقتصاد الوطني، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأورلال. من حجز كمية معتبرة من مادة الكوكايين بوزن 2.3 كلغ وحجز 250 علبة سجائر أجنبية الصنع نوع HP مع توقيف شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر 50 سنة.

العملية تمت بناءً على معلومات مؤكدة متحصل عليها تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من هذه السموم من الولايات الجنوبية نحو الولايات الشمالية للوطن بإستعمال وسائل النقل العمومي للمسافرين.

وعلى إثرها تم وضع خطة محكمة للإطاحة بالمشتبه فيه، و ذلك بوضع نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي بسكرة والمغير، و بعد توقيف حافلة نوع هيقر وتفتيش أجهزتها ووثائقها الإدارية وكذا الركاب القادمين على متنها، تم العثور تحت مقاعد الركاب على كمية معتبرة من مادة الكوكايين، بالإضافة إلى حجز سجائر أجنبية الصنع نوع HP وهاتف نقال خاص بالمشتبه فيه.

بعد إستكمال إجراءات التحقيق. سوف يتم تقديم الموقوف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المختصص بورقلة.