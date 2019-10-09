الدرك الوطني يحجز 40 قنطارا من القمح اللين في السبعين بتيارت

حجزت بساعة متأخرة من ليلة أول أمس، الدرك الوطني لبلدية مهدية كمية من القمح اللين كانت ستباع بطريقة غير قانونية.

وعلم من مصادر مطلعة، أن عملية حجز الكمية البالغة بـ40 ق، تمت أثناء دورية لذات المصالح بحدود الساعة الواحدة صباحا.

ولفتت انتباههم 3 شاحنات متوقفة على حافة الطريق،وبعد تفتيشها عثر على كميات من القمح في أكياس بلاستيكية من الحجم الكبير.

وتبين أن أصحابها كانوا بصدد المتاجرة بها بطريقة غير قانونية، وتم حجز الكمية وتوقيف 3 أشخاص.

ويجري التحقيق، مع الموقوفين، لمعرفة مصدر تلك الحبوب.