الدرك الوطني يحجز  4320 وحدة من مادة الشمة في معسكر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببوحنفية في معسكر، من حجز 4320 وحدة من مادة الشمة من نوع أصيلة.

وجاءت العملية على اثر معلومات،مفادها وجود شخص على متن سيارة سياحية نوع رونو سانبول، ينقل كمية معتبرة من مادة الشمة.

وتم وضع نقطة مراقبة، بمفترق الطرق الوطنية 17و17أ بالضبط بمنطقة القرارة بتراب بلدية بوحنفية.

وأوقف الدرك سيارة، محل المعلومة، بعد المراقبة والتفتيش تم العثور على البضاعة السالفة الذكر.

وتم حجز السلعة لمخالفتي انعدام الفوترة، ممارسة نشاط تجاري غير قار، و قد تم تسليم المحجوزات لمصالح أملاك الدولة بمعسكر.