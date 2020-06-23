الدرك الوطني يحجز 850 من السجائر والشمة وعدد من الهواتف النقالة في تيارت

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الدرك الوطني يحجز 850 من السجائر والشمة وعدد من الهواتف النقالة في تيارت
بقلم مالك جلباني

تمكن افراد الفرفة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت و أفراد فصيلة الأمن و التذخل ببلدية النعيمة من حجز كمية معتبرة من السجائر و الشمة كان صاحبها بصدد المتاجرة بطريقة غير قانونية .

و علم من ذات المصالح ان عملية حجز الكمية المقدر بـ850 وحدة تمت أثناء حاجز امني لعناصر الدرك الوطني بمحور الدوران اولاد بوغدو الرابط بين عاصمة الولاية و بلدية الدحموني حيث تم توقيف سيارة سياحية و بعد تفتيشها عثر على 850 وحدة من السجائر و مادة الشمة منها 350 علبة سجائر من نوع ريم و 80 مارلبورو و 107 قولواز و 60 ألام و 8 نسيم و 25 روثمان و 10 ونستون بالإضافة الى 120 وحدة من الشمة من نوع ماكلة الهلال و 90 وحدة أخرى مقلدة كما تم حجز هاتفين ذكيين و 9 هواتف نقالة عادية.

بعد الإنتهاء من الإجراءات تم تحرير محضر لعدم حيازة المعني على سجل تجاري و لا الى الفوترة فيما تم تحويل الكمية المحجوزة الى مصالح املاك الدولة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=840762

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