الدرك الوطني يحجز4827 قارورة خمر بزرالدة

تمكنت عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بزرالدة من ضبط كمية كبيرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع مموهة بإحكام.

فبعد ورود معلومات وردت الى عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات بزرالدة عبر الرقم الأخضر10.55 مفادها وجود حمولة كبيرة من المشروبات.

تم توقيف الشاحنةبأحد نقاط المراقبة وبعد تفتيش الشاحنة تم ضبط كمية كبيرة من المشروبات والمقدرة بـ4827 قارورة محلية وأجنبية فاقت قيمتها 80 مليون سنتيم.

تم تقديم أطرافالجهات القضائية بعد إستكمال إجراءات التحقيق القضائية لتورطهم في جنحة الحيازة والمتاجرة بالمشروبات الكحولية بدون رخصة.