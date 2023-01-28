الدرك الوطني يحذر السائقين من خطر الجليد وهذه أهم النصائح

حذر، مركز الإعلام وتنسيق المرور التابع للدرك الوطني “طريقي”، أصحاب المركبات الخفيفة والثقيلة من تشكل الجليد في الطرقات.

كما وضعت فصيلة الدرك الوطني، بعض النصائح التي من الضروري أن يتقيد بها السائق لقيادة آمنة عند تشكل الجليد. ومن هذه النصائح، تخفيض السرعة قدر الإمكان حتى تتمكن من السيطرة على المركبة. واستخدام مساحات الزجاج وكذا وضع المروحة في وضع الزجاج الأمامي لإزالة الضباب. الذي يتشكل نتيجة اختلاف في درجات الحرارة من الداخل والخارج. وتفقد الفرامل، واحرص على تغيير سرعتك ببطء وبلطف.

وعلى السائق –حسب مركز طريقي– استخدام الإشارات الضوئية مبكرًا عند التوقف أو تغيير المسار. حتى تعطي الوقت الكاف لمستعملي الطريق الآخرين من السير بأمان خلفك. وكذا الحفاظ على مسافة أمان كافية، واستخدام حزام الأمان. وتجنب الضغط على الفرامل عند التعرّض للانزلاق.

كما أشار مركز الإعلام “طريقي”، إلى أنه “عند فقد السيطرة على العجلات الأمامية، يجب الضغط ببطء على الفرامل لاستعادة السيطرة على السيارة”. فإذا “انزلقت السيارة، أدر العجلات في اتجاه الانزلاق”.

وأعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية والتساقط الكثيف للثلوج تسبب في غلق العديد من المحاور والطرقات.

وتسببت الثلوج بولاية تيزي وزو في غلق الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو. بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن. والطريق الوطني رقم 33 على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي. الطريق الوطني رقم 30 على مستوى منطقة تيزي نكولان بلدية إيبودرارن. والطريق الولائي رقم 11 على مستوى قرية تيقمونين بلدية واسيف. الطريق الولائي رقم 09 على مستوى فج شلاطة بلدية بني زيكي. الطريق الولائي رقم 251 على مستوى فج الشريعة بلدية بني زيكي. والطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي بجاية وتيزي وزو بالضبط على مستوى فج.