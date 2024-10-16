الدرك الوطني يحذر من هؤلاء المحتالين في الطرق !

حذر مركز الإعلام المروري “طريقي” التابع للدرك الوطني، من طريقة جديدة للاحتيال على مستعملي الطريق.

وأوضح مركز طريقي، التابع للدرك الوطني أن طريقة التحايل تتمثل في التظاهر والتحجج لبعض الأشخاص بتعطلهم. خاصة في مداخل ومخارج محطات الخدمات، محولات الطرق السريعة والسيار لغرض استعطاف المواطنين من أجل تقديم مساعدة مالية.

كما أشارت الهيئة النظامية ذاتها، إلى وجود طريقة اخرى للاحتيال على مستعملي الطريق. أين يترصد المحتال سائقي المركبات المنفردين عند توقفهم بمحطات الخدمات أو الراحة، المقاهي والمطاعم. ثن يقومون بتعليق كيس بلاستيكي على مقابض الأبواب من الجهة اليمنى للمركبة لتأشير المركبة وتتبع سائقها على الطريق إلى غاية توقفه ومن ثم الإعتداء عليه.

وجاء في بيان مركز “طريقي” “إنتشر في الآونة الأخيرة نمط للاحتيال على مستعملي الطريق يتمثل في التظاهر والتحجج لبعض المحتالين بتعطلهم خاصة على مداخل ومخارج محطات الخدمات .محولات الطرق السريعة والسيار. لغرض إستعطاف المواطنين من أجل تقديم مساعدة مالية”.

“نمط آخر يتمثل في قيام فئة أخرى من الإنتهازيين، من خلال ترصد فئة سواق المركبات المنفردين عند توقفهم على مستوى محطات الخدمات أو الراحة”. “المقاهي والمطاعم من خلال تعليق كيس بلاستيكي على مقابض الأبواب من الجهة اليمنى للمركبة”. “تحتوي على أغراض إستهلاكية من أجل تأشير المركبة”. و”تتبع سائقها على الطريق إلى غاية توقفه لتفقد الكيس ومن ثم الإعتـداء عليه”.

“على هذا الأساس ننصح مستعملي الطريق على التنبه إلى هذه الحيل وعدم التوقف في المناطق المنعزلة”. “مع التبليغ الفوري على الرقم الأخضر 1055 للدرك الوطني وصفحة طريقي في حالة معاينة مثل هذه التصرفات على الطرقات”.