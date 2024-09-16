الدرك الوطني يحذّر مستعملي هذا الطريق

فحذرت قيادة الدرك الوطني، مساء اليوم الاثنين، مستعملي الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين ولايتي جانت وتمنراست.

ونبّهت قيادة الدرك الوطني، عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”. بأن الطريق الوطني رقم 55 الرابط بين ولايتي جانت و تمنراست، بالضبط على مستوى مدخل بلدية برج الحواس مغلق، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما نصحت مصالح الدرك الوطني مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر. وعدم المغامرة في قطع الطرق المغلقة بسبب ارتفاع منسوب المياه.