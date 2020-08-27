الدرك الوطني يحرر شاطئ رغاية من المستغلين الفوضويين

تدخلت مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم على مستوى شاطئ رغاية لتحريره من المستغلين والإنتهازيين.

وأكد الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية بالرويبة، على مجانية الدخول لشواطئ المقاطعة، ماعدا دفع ثمن ركن السيارة.

وأفاد بيان للمقاطعة الإدارية، إنّ الإجراء جاء استغلالا لنداء وصل للوالي المنتدب حول استحواذ بعض الأشخاص على مساحة من شاطئ رغاية، لتتدخل مصالح الدرك الوطني صبيحة اليوم الخميس لتحرير الشاطئ من المستغلين الفوضويين.

وأضاف البيان، أن الوالي المنتدب أكد على مجانية الدخول للشواطئ باستثناء مواقف ركن السيارات التي تسيرها المؤسسة الولائية EGCTU، كما أنه بإمكان المصطافين التواصل عبر الصفحة الرسمية للمقاطعة الإدارية للتبليغ عن أي تجاوزات.

من جهته، جدد الوالي المنتدب ندائه للمصطافين للمحافظة على نظافة الشواطئ من خلال رفع المخلفات ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك.