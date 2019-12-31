الدرك الوطني يحرر فتاة قاصر من عصابة في تيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لتيارت، من تحرير فتاة قاصر من يد مجموعة تتكون من 4 أشخاص كانوا بصدد الاعتداء عليها.

وعلم من ذات المصالح، أن معلومات وردت إلى عناصر الدرك، عن قيام مجموعة باختطاف قاصر من وسط مدينة تيارت عن طريق التهديد وارغامها على ركوب المركبة دون تقديم توضيحات أخرى.

ما جعل عناصر الدرك الوطني يكثفون من تحرياتهم، وقاموا بتنشيط عنصر الاستعلامات ليتم تحديد وجهة المجموعة في ظرف وجيز، حيث توجهت المجموعة إلى أحد الأودية قرب مزرعة مرطة القريبة من بلدية عين بوشقيف” 15 كلم عن تيارت “.

ليتم توقيف المتهم الرئيسي أثناء محاولته الفرار، فيما تمكن شركاؤه من الفرار وتم تحرير الفتاة التي كانت في حالة ذعر شديد، مع حجز المركبة وأسلحة بيضاء مختلفة تركتها العصابة.

وعلمت النهار أونلاين، أن مصالح الدرك الوطني قد حددت هوية بقية أفراد العصابة، والبحث عنهم جار.

ووصف ذات المصدر أن حالة الفتاة مستقرة، ولم تتعرض لأي أذى أو اعتداء بسبب التدخل السريع لذات المصالح.

وبعد الانتهاء من الإجراءات، تم تقديم المتهم الأول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الذي أودعه الحبس الاحتياطي، بتهمة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية خطف قاصر بالعنف استعمال مركبة عن طريق التهديد.