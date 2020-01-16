الدرك الوطني يحقق في فيديو الفلاح من ميلة

باشرت مصالح الفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببلدية حمالة والكتيبة الإقليمية ميلة التحقيق رسميا بشأن الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص المواطن “ب.عبد الوهاب” والسكان بمشتة عين الكبيرة ببلدية حمالة والذي تحدث فيه المعني عن سرقة استهدفت رؤوس الماعز التي يمتلكها والبالغ عددها حسب تصريحه 46 رأسا من الماعز ذات سلالة محلية منها 31 معزة و 15 جديا.

واوردت مصادر النهار عن سماع رسمي للمعني بالفرقة الإقليمية الدرك الوطني ببلدية حمالة، كما بوشر سماع الجيران في انتظار تحديد مراكزهم القانونية خلال انتهاء التحقيق وتتباين التأويلات بشأن الفيديو المتداول وطبيعة الواقعة بذاتها.

وتفيد معلومة رسمية، أن المعني الضحية قدم إسمي شخصين يشتبه فيهما يرجح أنهما كانا على علاقة فيما بينهم وبين الضحية، بالإضافة للعلاقة كذلك معاملات لم تتضح بعد جميع تفاصيلها.