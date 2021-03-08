الدرك الوطني يداهم الملاهي الليلية التي تنشط بطريقة غير قانونية ببجاية

داهم أفراد وحدات الدرك الوطني تحت إشراف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية الملاهي الليلية التي تنشط بطريقة غير قانونية.

وذلك بمنطقة بوليماط الساحلية غرب بلدية بجاية.

أين سمحت هذه العملية الأمنية النوعية بتشمييع عدد من الملاهي غير الشرعية وحجز كل ما بداخلها.

وفي إنتظار بيان الدرك الوطني عن حصيلة هذه المداهمة الأمنية، والتي جاءت بعد الشكاوى التي رفعها القاطنون بمنطقة بوليماط.

أين اسفرت عن تردي الأوضاع وتسجيل إنحلال خلقي، جراء نشاط الكباريهات غير المرخصة مما يشكل خطرا على القاطنين ليستدعى الأمر تدخل القوة العمومية.