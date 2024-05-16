الدرك الوطني يدعو منظمي الرحلات السياحية إلى التحلي بروح المسؤولية

دعا الدرك الوطني من خلال صفحته الرمسية “طريقي”، منظمي الرحلات السياحية في البلاد إلى “ضرورة التحلي بروح المسؤولية التامة في الحفاظ على أمن وسلامة الركاب”.

وقالت ذات المصالح في بيان لها إنّه “بغض النظر عن احترام الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه النشاطات من تراخيص وتأمين الرحلات”. “أيضا يجب عدم إهمال الجانب القانوني والتنظيمي واحترام قواعد السياقة السليمة عند التنقل”. مشيرة إلى أن “أي اهمال للإجراءات المعمول بها في تنظيم الرحلات ستُعرض المخالفين للمساءلة القانونية” .

وعاش الجزائريون الأسبوع الجاري فاجعة وفاة 5 أطفال غرقا بشاطئ الصابلات بالعاصمة الجزائرية. أين كانوا ضمن رحلة سياحية مدرسية. حيث أفضت التحقيقات إلى وجود إهمال وعدم احترام الإجراءات اللازمة لتنظيم هذه النشاطات من تراخيص وتأمين الرحلات.