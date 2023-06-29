الدرك الوطني يستحدث 27 فرقة لمواجهة هذه الظاهرة

كشف قائد فرقة حماية الأحداث للدرك الوطني، المساعد خالد بن صادق، اليوم، عن استحداث قيادة مصالح الدرك لـ 27 فرقة لمواجهة جنوح الأحداث وحماية الأطفال ضحايا العنف.

ونقلا عن واج أكد ذات المسؤول قيادة الدرك الوطني عززت تشكيلها الأمني بإستحداث 27 فرقة للأحدث عبر التراب الوطني. وهذا لمواجهة ظاهرة جنوح الأحداث وحماية الأطفال ضحايا العنف بمختلف أشكاله.

وأضاف المساعد خالد بن صادق أن هذه الفرق تنشط عبر التراب الوطني، وتشكّل خلايا استباقية. تعمل على حماية الاطفال من من الجنوح، وكذا القضايا ذات الصلة بالمخدرات.

كما وكلت لهذه الفرق ضمان مراقبة الأماكن التي يتردد عليها الأحداث لتفادي أي خطر معنوي أومادي قد يتعرضون له ومعاينة المخالفات المتعلقة بالقوانين والتنظيمات الخاصة بحماية الأحداث. إضافة إلى المشاركة في التحقيقات القضائية عندما يكون المتورطون قصرا. يضيف ذات المسؤول.

وأوضح المساعد خالد بن صادق أنه خلال سنة 2021 تم معالجة 277 قضية تتعلق بالأطفال الجانحين في قضايا الحيازة والاستعمال غير الشرعي للمخدرات على المستوى الوطني.