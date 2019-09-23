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الدرك الوطني يستدعي الوالي السابق للمسيلة للتحقيق معه في قضايا فساد

أخبار الجزائر
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الدرك الوطني يستدعي الوالي السابق للمسيلة للتحقيق معه في قضايا فساد
بقلم شهرزاد مزياني

استدعت المجموعة الاقليمية  للدرك الوطني بالمسيلة ، الوالي السابق لولاية المسيلة”حاج مقداد “،  للتحقيق حول قضايا فساد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=703394

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