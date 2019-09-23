الدرك الوطني يستدعي الوالي السابق للمسيلة للتحقيق معه في قضايا فساد

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نجحت، عناصر الدرك الوطني بولاية قالمة، من الاطاحة بعقيد مزيف، على مستوى احدى المؤسسات التربوية ببلدية عين رقادة غرب المدينة.
وتم تحويل المعني البالغ من العمر…
استدعت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالمسيلة ، الوالي السابق لولاية المسيلة"حاج مقداد "، للتحقيق حول قضايا فساد.
ذكرت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، أن الطقس بالمناطق الغربية والوسطى سيشهد سحب سفلى خلال الصبيحة، لتصبح الأجواء مغشاة جزئيا.
أما المناطق الشرقية، أفادت المصلحة،…
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