الدرك الوطني يسترجع سيارة ودراجة نارية مسروقتين في معسكر

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعسكر، من استرجاع سيارة رونو 21 مسروقة، ودراجة نارية بيجو 103 سوداء اللون، بقضيتين منفصلتين.

القضية الأولى وقعت يوم أمس الأول، على الساعة 22:50.

وتقدم للفرقة الإقليمية الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بزهانة أحد المواطنين، من أجل التبليغ عن سرقة سيارته رونو 21 من مجهول.

وحسب تصريح الضحية، فقد تلقى مكالمة هاتفية من فتاة لنقلها من قرية جنين مسكين، باتجاه مقر سكناها الكائن ببلدية زهانة.

وعند وصوله للمكان التي أخبرته عنه، فوجئ بشخصين مجهولين، يقومان بقطع طريقه حاملين بأيديهم سيوف.

وقام بالفرار تاركا ورائه السيارة و المفاتيح، ليقوموا بأخذها إلى وجهة مجهولة.

وتم تشكيل دورية من عناصر الفرقة، مع تفعيل مخطط قائد المجموعة لمجابهة سرقة السيارات وسد جميـع المنافد والمخـارج المحتمل سلوكها.

ليتم القيـام بتمشيط المكان جيدا واسترجاع السيارة، التي كانت مركـونة أمام العمارات المهجورة المتواجدة بوسط قريـة جنين مسكيـن وتسليمها لمالكها.

وتبين من خلال التحقيق أن المشتبه فيهما خططا سويا لتنفيذ السرقة عن طريق إستدراج الضحية.

وتم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق، الذي كانت تعليماته فتح تحقيق وتقديم الأطراف بعد الإنتهاء من التحقيق.

اما القضية الثانية، فتعود إلى نفس اليوم على الساعة (13:10) زوالا.

وتقدم إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني برأس عين عميروش، مواطن من أجل التبليغ عن سرقة دراجته النارية نوع بيجو 103 سوداء اللون.

وحسب تصريح الضحية فإنه على الساعة الثامنة (08:00) صباحا كعادته، قام بركن دراجته النارية أمام مقر سكناه.

وفي حدود منتصف النهار و50 دقيقة، أخبره إخوته عن مشاهدتهم لدراجته النارية، يقودها شخص مجهول متوجها خارج النسيج العمراني.

ومباشرة تقدم إلى مقر الفرقة لرفع شكوى ضد مجهول.

وعلى الفور تم تشكيل دورية من طرف عناصر الفرقة والتنقل عبر الطرق والمحاور التي من المحتمل أن يسلكها الفاعل.

وتم توقيف المشتبه فيه على متن الدراجة النارية، سالكا الطريق الوطني رقم 97 الرابط بين رأس عين عمروش وسيق.

وتم تقديم المشتبه به أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق.