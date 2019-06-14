الدرك الوطني يسترجع قاصر بعد 3 ساعات من إختطافها على الطريقة الهوليودية بالبليدة

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالبليدة من تحرير قاصر تبلغ من العمر 17 سنة تم اختطافها من قبل 3 اشخاص.

كانوا على متن سيارة سياحية بوسط مدينة بني مراد بالقرب من منزلها، وحسب مصادر النهار فإن المتهمين قاموا باعتراض طريق الفتاة.

على طريقة هليودية واختطافها بالقوة واجبارها على الركوب بالسيارة والفرار إلى وجهة مجهولة امام دهشة المارة.

وعلى اثر تلقي كل من مصالح الشرطة والدرك الوطني شكوى رسمية من طرف والدة الفتاة، قام عناصر الشرطة بتمشيط المكان.

بحثا عن الفتاة بمختلف أحياء بني مراد، من جهته امر قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة المقدم مختار زروال.

بتفعيل مخطط السدود الشامل و غلق جميع المنافذ لتضييق الخناق على المختطفين بعد تسخير امكانيات بشرية ومادية كبيرة.

من أجل استرجاع الفتاة، وبعد العمل متواصل لأفراد الدرك الوطني تم استرجاع الفتاة بعد مرور اقل من 3 ساعات من اختطافها.

حيث عثر عليها بجانب الطريق الولائي 76 التابع لإقليم بن شعبان الواقع شرق ولاية بسبب تضيق الخناق على مختطفيها.

حيث وجدت الضحية في حالة هستيرية وخوف شديدين، واثناء تحقيق صرحت الضحية أنها اختطفت من طرف 3 أشخاص مجهولين.

و عند علمهم بأن أهل الضحية قدموا بلاغ عند مصالح الدرك و مصالح الأمن الوطني وأنه تم غلق جميع المنافذ تم تركها بالمكان.

ليتم تسليم القضية إلى الأمن الوطني لأن الضحية تقطن بإقليم الأمن الوطني.

كما أن عناصر الدرك الوطني تمكنت من تحديد هوية جناة والتحقيق لايزال متواصل لتوقيف المتهمين من طرف الدرك والشرطة.