الدرك الوطني يسطر مخططا أمنيا خاصا بشهر رمضان

سطّر الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا شاملا لتأمين مختلف الفضاءات العامة، شبكة الطرقات وكذا دور العبادة، في ظل جائحة كورونا.

وقامت –حسب بيان الهيئة النظامية-، بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة، مدعمة بالأسراب الجوية للدرك ضمانا للسكينة والصحة العموميتين وحماية للأشخاص والممتلكات.

وأضاف البيان، أن المخطط يتمحور أيضا بمهام الشرطة الاقتصادية، حول تكثيف النشاط الموجه لمحاربة كل أشكال المضاربة والاحتكار والغش للمواد.

وضمانا للسلامة المرورية خلال هذا الشهر الكريم، نظمت القيادة حملة تحسيسية عبر كامل ربوع الوطن شعارها “رمضان مبارك-سوقوا بأمان”.