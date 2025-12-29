الدرك الوطني يسطر مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول السنة الجديدة

سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2026 التي تتزامن مع العطلة المدرسية. يشمل تجنيد كافة الوسائل البشرية والمادية لتأمين الأشخاص والممتلكات وطرق المواصلات. حسبما أفاد به بيان لذات المصالح.

وأوضح المصدر ذاته أن المخطط الأمني الوقائي بمناسبة حلول السنة الجديدة “يندرج في إطار التشكيل الموضوع والإجراءات. المتخذة من طرف قيادة الدرك الوطني. والتي تضمن على وجه الخصوص تواجد ميداني للحفاظ على الأمن العمومي وسلامة مستعملي الطريق”.

ويأتي هذا المخطط تزامنا مع هذه الفترة التي “تشهد حركة كثيفة للأشخاص والمركبات. عبر مختلف طرق المواصلات وتوافد معتبر للمواطنين والسواح الأجانب إلى المناطق السياحية. والمؤسسات الفندقية والمساحات التجارية عبر كامل التراب الوطني وخاصة الجنوب الكبير”.

وأكد البيان أن تشكيلات الدرك الوطني المقحمة ضمن هذا المخطط, ستعمل على تأمين أماكن التجمع والتسلية, المناطق السياحية, محطات القطار والحافلات, علاوة على ضمان سيولة حركة المرور ومراقبة محاور الطرقات, خاصة بمداخل التجمعات السكانية وضواحيها.

كما يشمل هذا المخطط عمليات وقائية ترتكز على تحسيس مستعملي الطريق فيما يخص إلزامية التقيد بقواعد السياقة السليمة خاصة أثناء التقلبات الجوية التي تميز فصل الشتاء.

وفي إطار العمل الجواري الدائم, ذكرت قيادة الدرك الوطني أنه يمكن التواصل عبر الوسائط المتاحة لخدمة المواطن على غرار الرقم الأخضر 1055 للتبليغ وطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة, وكذا صفحة “طريقي” على فايسبوك, للإستعلام الآني عن حالة الطرقات, بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد “www.ppgn.mdn.dz “.

كما تقدمت قيادة الدرك الوطني بهذه المناسبة بتهانيها الخالصة لكافة المواطنين بحلول السنة الميلادية الجديدة.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور