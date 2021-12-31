الدرك الوطني يسطر مخططا خاصا بمناسبة رأس السنة الميلادية

سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية الجزائر، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، مخططا خاصا لتأمين المواطنين وممتلكاتهم، حسب ما أفاد به، اليوم الجمعة، بيان لذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر أنه بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2022، سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر مخططا أمنيا خاصا على مستوى مختلف التشكيلات العملياتية الثابتة والمتنقلة لضمان الأمن والسكينة للمواطن لاسيما عبر الطرق الرئيسية والثانوية.

كما يتضمن المخطط تشديد المراقبة والتفتيش عبر الحواجز وكذا تكثيف التواجد بالأماكن التي يتوافد عليها المواطنون بالساحات العمومية، أماكن التسلية والمراكز التجارية. بالإضافة إلى المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية والترفيهية ومحطات نقل المسافرين وخطوط السكك الحديدية.

ويأتي الاحتفال برأس السنة متزامنا مع العطلة المدرسية وعطلة نهاية الأسبوع. وتشهد العاصمة في مثل هكذا مناسبات حركة كثيفة للمواطنين وتنقل كبير للسيارات. كما تم اتخاذ عدة إجراءات، من بينها تكثيف نشاط السرايا الإقليمية لأمن الطرقات، الفرق الإقليمية وفصائل الأمن والتدخل بدوريات راجلة ومتحركة من أجل حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار البيان الدرك الوطني إلى الرقم الأخضر المجاني “55-10” يبقى في خدمة المواطنين على مدار 24/24 ساعة. وذلك قصد التبليغ عن أي طارئ لطلب النجدة أو التدخل. بالإضافة إلى موقع طريقي tarik.dz لطلب أي معلومة حول مختلف شبكة الطرقات والمحاور.

وبهذه المناسبة دعت ذات المصالح السواق للتحلي بأكبر قدر ممكن من الحيطة والحذر عبر الطرقات. وكذا احترام قانون المرور والالتزام بمختلف قواعد السياقة السليمة الكفيلة بضمان أمنهم وسلامتهم.

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سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا أمنيا، بمناسبة حلول رأس السنة الميلادية الجديدة 2022.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، يرتكز المخطط، على وضع تشكيلات أمنية تسهر على فرض التواجد الميداني عبر كامل قطاع الاختصاص.

وسيتم تركيز التشكيلات الأمنية، لاسيما بالفضاءات والساحات العمومية التي تعرف توافد كبير للمواطنين، بمناسبة رأس السنة.

ويأتي ذلك، بهدف ضمان سلامة المواطن وحماية الممتلكات، ومحاربة الجريمة بكل أشكالها.

كما سيعرف نشاط ذات المصالح، تعزيز التشكيلات والوحدات العملياتية لضمان انسيابية الحركة المرورية. وتسهيل تنقلات المواطنين، عبر المحاور والطرق الرئيسية والفرعية.

ويأتي ذلك، من خلال تسخير وحدات شرطة المرور المدعّمة بكافة التقنيات الحديثة، وكذا مروحيات الوحدات الجوية للأمن الوطني.

هذا وتتمنى المديرية، عام سعيد لكل المواطنين، بمناسبة رأس السنة.

وتدعو المديرية، المواطنين، إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مع ضرورة توخي الحيطةوالحذر أثناء السياقة وخلال تنقلاتهم المختلفة.

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