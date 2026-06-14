الدرك الوطني يصدر بيانا هاما لأصحاب المركبات

أعلن، اليوم الأحد، مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني، عن إرجاء عملية معاينة المخالفات المتعلقة بتقديم شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للمركبات.

وجاء في بيان مركز طريقي “نعلم سواق مركبات نقل الأشخاص والبضائع، أنه تم إرجاء عملية معاينة المخالفات. المتعلقة بتقديم شهادة الكفاءة المهنية بالنسبة للسائقين المعنيين إلى غاية 01 جانفي 2027 “.

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