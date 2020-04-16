الدرك الوطني يضع حداً لشبكة إجرامية تقوم بالإعتداء على المواطنين بالبليدة

تمكن الدرك الوطني لولاية البليدة، من وضع حد لشبكة إجرامية تقوم بالإعتداء على المواطنين.

يأتي التوقيف، إثر مكالمة عن طريق الرقم الأخضر للدرك الوطني، تلقتها مصالح المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة.

وأفادت المعلومات، وجود مجموعة من الأشخاص يقومون بالإعتداء على المواطنين بحي 05 جويلية، ببلدية الأربعاء، مستعملــــــــين أسلحة بيضاء من سيوف، عصي وحجارة.

وتم مباشرة وضع تشكيل مُكيَّف لمثل هذه الحالات، مُتكوِّن من عناصر وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالأربعاء، مدعَّمين بفصائل الأمن والتدخل، والتنقل فوراً إلى مكان الأحداث، إلا أن الأشخاص المتورّطين لاذوا بالفرار بمجرّد وصول أفراد هذا التشكيل.

وقد مكّنت السُرعة في عمليات التحرِّي والتقصِّي من تحديد هويات الأشخاص المتسبّبين في الإعتداءات ومكان تواجدهم.

وتمت مداهمة مكان تواجدهم من طرف عناصر تشكيل الدرك الوطني، ومع أن الأشخاص المتورّطين أبدوا مقاومة عنيفة محاولين التصدي لأفراد هذا التشكيل والفرار، إلا أنهم وقعوا تحت قبضة رجال الدرك الوطني.

وتم توقيف عشرة أشخاص، من بينهم أربعة مسبوقين قضائياً، وحجز 16 قطعة من الأسلحة البيضاء كانت بحوزة الموقوفين، تشمل 3 سيوف، 5 سكاكين كبيرة الحجم، منشار، قضبان حديدية وعصي خشبية كبيرة.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصّة، بتهم تكوين جمعية أشرار، حيازة أسلحة محظورة دون مبرر شرعي، إستعمال العنف والإخلال بالنظام والسكينة العموميين.

ونوه بيان الدرك الوطني، أن الإتصال الآني من طرف أحد المواطنين عبـر الرقم الأخضر للدرك الوطني (10.55) وسُرعة التدخّل الحــــازم لأفراد الدرك الوطني، هو ما سمح بتوقيف المتورّطين ووضع حدّ لنشاطهم الإجرامي، وبالتالي تفادي وقوع خسائر بشرية ومادية.