الدرك الوطني يضع حدا لعصابة تتاجر في الهيروين تنشط بولايات الوسط

تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة، من تفكيك جمعية أشرار متكونة من ستة أشخاص تقوم بالمتاجرة بمادة الهيروين في ولايات الوسط البلاد.

عملية توقيف المتهمين جاءت على اثر خدمة لشرطة المرور من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالدواودة.

وأثناء توقيفهم لسيارة أجرة لغرض المراقبة لفت انتباههم احد الركاب يظهر علية الارتباك عند ملاحظته إفراد الدرك الوطني قام برمي كيس بلاستيكي تحت المقعد.

وعلى الفور تم تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا حيث تم العثور على كيس شفاف به 03 جرعات من مسحوق ابيض اللون من مادة الهيروين تقدر ب 10 غ.

بالإضافة إلى قطعة من الكيف المعالج على اثر ذلك تم توقيفه و اقتياده مقر الفرقة المختصة إقليميا، كما تم توقيف 6 اشخاص.

وتم تقديم الموقوفين الى وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة اين أحال هذا الاخير الملف على قاضي تحقيق بذات المحكمة اين امر بايداعهم الحبس المؤقت