الدرك الوطني يضع مخططاً خاصاً لتأمين عيد الأضحى المبارك

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططاً أمنياً وقائياً خاصاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك. لتأمين مختلف المناطق والفضاءات، وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الإختصاص.

وتم إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، وهذا بتسخير جميع الوحدات،. من أجل ضمان مراقبة فعّالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان.

ويعتمد مخطط الدرك الوطني الموضوع بهذه المناسبة على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية، خاصة في المناطق المعزولة. مع ضمان التدخل السريع والفعّال عند الضرورة، حيث تهدف هذه الإجراءات الأمنية بالأساس إلى الحفاظ على النظام. السكينة والصحة العموميين، السلامة المرورية وحماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة مع المحافظة على البيئة والمحيط.

كما تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني، لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهاراً. لاسيما من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة ووضع نقاط مراقبة مع تدعيمها بالتشكيلات الجوية.

تضع مؤسسة الدرك الوطني في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر 10.55 لطلب النجدة الإسعاف أو التدخل. وكذا موقع TARIKI عبر الأنترنت، ومن خلال صفحة الفايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد www.ppgn.mdn.dz

في الأخير، يسرّ قيادة الدرك الوطني أن تتقدّم إلى كافة المواطنات والمواطنين بأحرّ التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مُتمنية لهم عيداً سعيداً في كنف الأمن والطمأنينة.