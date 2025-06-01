الدرك الوطني يضع مخططاً خاصاً لتأمين مجريات امتحان “البيام”

اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية على مستوى كافة التراب الوطني تهدف إلى ضمان السير الحسن لمجريات امتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”.

في هذا الصدد، تم وضع مخطط شامل خاص بهذا الحدث يرتكز على انتشار وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الاختصاص. وهذا من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة بغية تسهيل حركة المرور وضمان سيولتها. خاصة عبر المحاور والطرق المؤدية إلى مراكز إجراء الامتحانات، كما ستقوم أيضا فرق حماية الأحداث. بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط ومداخل مراكز الامتحانات الواقعة ضمن إقليم الإختصاص من أجل التوعية. التحسيس وتقديم الدعم المعنوي والنفسي لهم.

بهذه المناسبة تتمنى قيادة الدرك الوطني التوفيق والنجاح لكل بناتنا وأبنائنا الممتحنين، وتضع تحت تصرفهم كل قنوات الاتصال. المتاحة من أجل التبليغ، الاستعلام أو طلب يد المساعدة.