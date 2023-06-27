الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سطرت قيادة الدرك الوطني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مخططا أمنيا وقائيا يهدف إلى ضمان حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة. مع التركيز على الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية.

وحسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني، فإن هذا المخطط الوقائي يشمل نظافة البيئة والمحيط. بالنظر إلى خصوصية الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية والمتمثلة في اقتناء وذبح الأضاحي. كما يرتكز أيضا على العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية. بما في ذلك التوجيه والنجدة والإسعاف وتقديم يد المساعدة للمواطنين. خاصة في المناطق المعزولة، مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة”.

وأشار البيان، إلى أنه ولتحقيق هذه الأهداف، تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا. وذلك من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة مع وضع نقاط مراقبة. إضافة إلى الحواجز الأمنية الموضوعة بمخارج ومداخل التجمعات السكنية.

ويضاف إلى ذلك تسخير الأسراب الجوية للدرك الوطني المنتشرة عبر ربوع الوطن للقيام بتنفيذ برنامج طلعات جوية بالطائرات العمودية. لضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان والمساهمة بفعالية أكثر شمولا في المراقبة العامة للإقليم.

وتضع قيادة الدرك الوطني في خدمة المواطنين الرقم الأخضر (10.55) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة. وكذا صفحة “طريقي” على الفايسبوك للإستعلام عن الحالة الآنية للطرقات. بالإضافة كذلك إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد www.ppgn.mdn.dz.

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