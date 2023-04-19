الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا خاصا بعيد الفطر المبارك

وضعت قيادة الدرك الوطني إجراءات وقائية خاصة بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بتكييف التشكيلات العملياتية الموضوعة في الخدمة على مستوى كل ولايات الوطن. حفاظا على جو الطمأنينة والسكينة العموميين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الإجراء يأتي في إطار مواصلة تطبيق المخطط الموضوع خلال شهر رمضان الفضيل والذي يهدف لحماية الأشخاص والممتلكات. حيث تم إتخاذ جملة من الإجراءات والترتيبات من أجل تأمين المواطنين. خلال توافدهم وترددهم على الأماكن العمومية. بالخصوص المساجد وأماكن الترفيه. إضافة إلى ضمان سيولة في حركة المرور عبر شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص. حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة.

كما تم وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة نهارا وليلا وذلك بإقحام جميع وحدات وتشكيلات الدرك الوطني بمختلف تخصصاتها قصد ضمان الجاهزية الدائمة والمستمرة. من أجل التدخل ومد يد المساعدة وتقديم خدمة جوارية ذات نوعية للمواطن. الذي يمكنه الاتصال باستعمال الوسائط المتاحة له وموقع الشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد وكذا صفحة طريقي للإطلاع على حالة الطرقات.

كما أن هذا المخطط الوقائي تباشر العمل به جميع وحدات وتشكيلات الدرك الوطني المنتشرة عبر كامل التراب الوطني حيث تعمل على تكثيف الدوريات. مع وضع نقاط مراقبة وتفتيش عبر مداخل المدن ومحاور الطرق السريعة والطريق السيار. وكل شبكات المواصلات بما فيها خطوط السكة الحديدية. بغرض تأمين القطارات ومحطات نقل المسافرين لتأمين تنقل المواطنين، خاصة خلال الأيام الأخيرة التي تسبق يومي العيد. والتي ستشهد كثافة مرورية كبيرة وزيادة في عدد المسافرين ما بين ولايات الوطن وفي كل الإتجاهات، عبر وسائل النقل الخاصة والعمومية.

ودعت قيادة الدرك الوطني نداء لكل المواطنين بضرورة إحترام قواعد قانون المرور ضمانا لأمنهم وسلامتهم.

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