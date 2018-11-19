الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا عشية المولد النبوي الشريف

وضعت قيادة الدرك الوطني، مخططا أمنيا، بمناسبة المولد النبوي الشريف، حسبما أورده بيان لقيادة الدرك الوطني، اليوم الإثنين.

و أوضح المصدر، أن هذا المخطط تشارك فيه مختلف التشكيلات العملياتية، الثابتة والمتنقلة، من أجل ضمان الإحساس بالهدوء والأمن لدى المواطن.

لما تعرفه هذه الفترة من حركة كبيرة للمواطنين وتنقل هام للمركبات والمسافرين سواء داخل المدن أو خارجها، يضيف المصدر.

وقامت قيادة الدرك الوطني بإتخاذ سلسلة من الإجراءات تتمثلت فيمايلي:

– محاربة الإتجار غير الشرعي للمفرقعات والألعاب النارية، حفاظا على الصحة العمومية.

– تكثيف الدوريات الراجلة والمتنقلة، ليلا ونهارا، من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم.

– تكثيف نقاط المراقبة وبرمجة دوريات لمختلف محطات القطار، الحافلات وسيارات الأجرة.

– ضمان سيولة حركة المرور ومراقبة محاور الطرق (مداخل المدن والضواحي).

– تأمين الأماكن المفتوحة على الجمهور المتواجدة بإقليم الإختصاص.

هذا ووضعت القيادة الرقم الأخضر 55 10 تحت تصرف المواطنين في حالة طلب النجدة أو التدخل عند الضرورة.

وكذا الموقع الإلكتروني “https://ppgn.mdn.dz” الخاص بالشكاوى المسبقة للدرك الوطني الموضوع تحت تصرف المواطن، وهذا لإرسال شكاوى عن بعد عبر الأنترنت.

كما أورد البيان، تطبيق «TARIKI»، وهذا من أجل الإستعلام عن حالة الطرقات في الوقت الحقيقي مثل المسالك المحتملة، الأحوال الجوية، الطرقات التي تشهد إزدحاما وتحديد النقاط السوداء.