الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا لتأمين العائلات خلال شهر رمضان

كشف قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة، العميد زروال مخطار، أن قيادة الدرك الوطني بالولاية تسهر دائما للحفاظ على الأمن والنظام العموميين و كذا تعزيز الشعور بالطمأنينة و السكينة لدى المواطنين.

وأكّد العميد زروال مخطار ، انه تم وضع مخطط أمني محكم مدروس و فعال لحماية المواطنين و ممتلكاتهم عبر كامل إقليم المجموعة.

وذلك لمحاربة جميع أشكال الإجرام و الجريمة المنظمة خاصة خلال شهر رمضان ،

والعمل على محاربة جميع الجرائم في إطار القوانين الخاصة والظواهر الإجرامية عبر شبكة الطرقات

خاصة التي تمس بالقدرة الشرائية و الصحة العمومية للمواطن خلال هذا الشهر الفضيل ،

و ذلك بتسخير الموارد البشرية ، الوسائل المادية و التقنية الكافية و ملائمتها مع الوضع السائد و تعزيز الأمن و الاستقرار الذي تشهده ولاية البليدة ،

كاشفا أن القيادة سطرت برنامجا خاصا يهدف إلى التغطية الأمنية عن طريق نشر دوريات ونقاط مراقبة ثابتة ومتحركة نهارية و ليلية ، عبر كامل شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص ،

قبل و بعد الإفطار خاصة على مستوى الأماكن التي تعرف توافد كبير للمواطنين كدور العبادة و أماكن الراحة و الاستجمام كما ستواصل وحدات المجموعة بتقديم يد المساعدة للمواطنين عامة و مستعملي الطرقات خاصة .