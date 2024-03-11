الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة شهر رمضان

سطرت قيادة الدرك الوطني, بمناسبة شهر رمضان المبارك, مخططا أمنيا وقائيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص. حسبما أفاد به, اليوم الاثنين, بيان لذات السلك الأمني.

وأوضح المصدر ذاته, أنه “بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم للسنة 1445 هجرية. وقصد تهيئة الأجواء للمواطنين والسماح لهم بأداء فريضة الصيام في أجواء تسودها السكينة والطمأنينة. سطّرت قيادة الدرك الوطني مخططاً أمنياً وقائيا خاصا بتأمين المناطق الحضرية وشبه الحضرية. وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص”.

ويتضمن المخطط “وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة متكونة من وحدات إقليمية, وحدات أمن الطرقات وفرق الأمن والتحري. لضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان”.

ويعتمد مخطط الدرك الوطني –يضيف البيان– على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية حفاظا على الأمن والسكينة العموميين. والسهر على تأمين المحيط الذي يتواجد فيه المواطنون وتوفير جو الطمأنينة. خاصة مع تزامن الشهر الفضيل لهذه السنة مع فترة العطلة المدرسية الربيعية التي تشهد تنقلات كثيفة للأشخاص والمركبات”.

كما يهدف هذا المخطط إلى “ضمان السيولة المرورية عبر محاور الطرق، الأسواق والمجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها. وعبر محطات نقل المسافرين وكذا خطوط السكك الحديدية. من أجل تقديم خدمة عمومية ذات نوعية لصالح المواطنين, وضمان تدخل سريع وفعال عند الضرورة”.

وبالمناسبة، يضع الدرك الوطني في خدمة المواطنين الرقم الأخضر (1055) لطلب المساعدة أو التدخل عند الضرورة. وكذا صفحة “TARIKI” على الفايسبوك للاستعلام عن حالة الطرقات. بالإضافة إلى الموقع “www.ppgn.mdn.dz” الإلكتروني للشكاوى المسبقة والاستعلام عن بعد.