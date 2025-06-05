الدرك الوطني يضع مخططا أمنيا وقائيا خاصا بعيد الأضحى المبارك

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بعيد الأضحى المبارك من خلال تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة و ذلك لضمان حماية الأشخاص والممتلكات و الحفاظ على النظام والسلامة.

وحسب بيان لذات السلك الأمني. “بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك, وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا يهدف إلى ضمان حماية الأشخاص والممتلكات,مع التركيز على التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام والسلامة والصحة العمومية, بما في ذلك السهر على نظافة البيئة والمحيط, بالنظر إلى خصوصية الشعيرة التي تشهدها هذه المناسبة الدينية”.

كما يرتكز هذا المخطط على “العمل الجواري وتثمين الخدمة العمومية وتقديم يد المساعدة للمواطنين. خاصة في المناطق المعزولة مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة”.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف، “تم تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني, لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا. وذلك من خلال تكثيف الدوريات مع وضع نقاط مراقبة، إضافة إلى السدود الموضوعة. على مخارج ومداخل التجمعات السكنية”.

كما تم “تسخير الأسراب الجوية للدرك الوطني المنتشرة عبر كامل ربوع الوطن لضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان. والمساهمة بفعالية أكبر في المراقبة العامة للإقليم”.