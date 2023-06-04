الدرك الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين الامتحانات النهائية

أعدت قيادة الدرك الوطني, تحسبا لإجراء الامتحانات النهائية لموسم (2022/2023), مخططا خاصا لتأمين مراكز الامتحانات ومحيطها.

وحسب بيان الهيئة الأمنية ذاتها، فإن قيادة الدرك الوطني اتخذت جملة من الإجراءات على المستوى الوطني. تهدف إلى “ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية, وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة, مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات”.

ويشمل هذا المخطط إلى “انتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال”.

كما يتمحور حول “تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها, مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها, انطلاقا من مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات, ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية. وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات انطلاقا من مراكز الامتحانات نحو مراكز التصحيح”.

وسترافق هذه العملية نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين, تنفذها الوحدات المتخصصة للدرك الوطني ووحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث.

ويذكر ذات المصدر بأن الرقم الأخضر للدرك الوطني (55-10) يبقى تحت تصرف المواطنين لطلب النجدة والمساعدة والتدخل عند الضرورة, بالإضافة إلى الموقع وصفحة الفيسبوك “طريقي” للاطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء الامتحانات.