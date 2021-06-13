الدرك الوطني يضع مخططا خاصا لتأمين “البيام”

وضعت قيادة الدرك الوطني جملة من “الإجراءات والتدابير” على كافة التراب الوطني. بهدف ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية بمناسبة امتحانات شهادة التعليم المتوسط لسنة 2021 المزمع إجراؤها ابتداء من هذا الثلاثاء.

وحسبما أفاد به هذا الأحد، بيان لهذا السلك الأمني، فقد اتخذت قيادة الدرك الوطني. جملة من الإجراءات والتدابير على مستوى كافة التراب الوطني. تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية الواقعة بإقليم الإختصاص. وهذا من خلال وضع تشكيلات ثابتة ومتحركة وتكثيف دوريات المراقبة. بغية تسهيل حركة المرور خاصة عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.

كما ستقوم فرق حماية الأحداث بمرافقة الممتحنين من خلال تواجدهم بمحيط بجوار إجراء الإمتحانات. بغية تحسيسهم خاصة وأن الامتحانات لهذه السنة ستجرى أيضا في ظروف صحية استثنائية. بسبب انتشار فيروس كورونا. مما يتطلب مواصلة العمل بالبروتوكول الصحي المعتمد من طرف السلطات العمومية.

وعبرت قيادة الدرك الوطني عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح لكافة الممتحنين. كما وضعت تحت تصرفهم كل قنوات الاتصال المتاحة (الرقم الأخضر 1055. صفحة TARIKI على موقع فيسبوك، موقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz. من أجل التبليغ، الاستعلام أو طلب يد المساعدة.