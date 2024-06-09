الدرك الوطني يضع مخططا لتأمين إمتحان “البكالوريا”

إتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني، تحسبا لإجراء إمتحانات شهادة البكالوريا المقررة إبتداء من يوم غد الأحد. من أجل ضمان الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية عن طريق تكثيف دوريات المراقبة وتسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الإمتحانات.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم وضع مخطط شامل خاص بهذه المناسبة. من خلال إنتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابثة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال. و المخطط يتمحور بالأساس حول تأمين مراكز الإمتحانات ومحيطها. مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها انطلاقا من مقرات مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات. ضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب. وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات إنطلاقا من مراكز الإمتحانات نحو مراكز التصحيح.

كما سترافق هذه العملية نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين. تنفذها الوحدات المتخصصة للدرك الوطني “وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث”. مع ضمان تأمين المسالك وأماكن تواجد المتمدرسين.

وفي ذات السياق، تضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1055 لطلب النجدة. المساعدة والتدخل عند الضرورة. بالإضافة إلى صفحة “طريقي” على فيسبوك للاطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء هذه الامتحانات.