الدرك الوطني يضع مخططا لتأمين الدخول المدرسي

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا امنيا خاصا بالدخول المدرسي 2021- 2022 عبر كامل اختصاص الأقليم على المستوى الوطني. باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة بتوفير الشروط والظروف الأمنية المناسبة بمحيط المؤسسات التعليمية.

وحسب قيادة الدرك، فستكثف التشكيلات الأمنية خاصة في الفترات الصباحية مع اوقات الدخول وكذا الفترات المسائية عند الخروج. مع تسهيل حركة المرور، والوقوف على تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

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