الدرك الوطني يطلق حساباته الرسمية على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك

أعلنت قيادة الدرك الوطني عن إطلاق صفحاتها الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”إنستغرام” و”تيك توك”، تحت اسم “الدرك الوطني الجزائري”. وذلك في إطار ترسيخ جسور التواصل مع المواطنين. حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أن هذه الصفحات الرسمية تهدف إلى تمكين الجمهور من الاطلاع على مختلف النشاطات والمهام التي يضطلع بها الدرك الوطني، إلى جانب نشر البيانات والإعلانات الرسمية.

كما ترمي هذه المبادرة إلى تعزيز التوعية والتحسيس، بما يسهم في تعزيز التواصل مع المواطنين وتقديم المعلومة الدقيقة والموثوقة. يضيف المصدر ذاته.

وللإشارة، لم يكن للدرك الوطني حضور رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي سوى عبر صفحة “طريقي” على فيسبوك، المختصة في الإعلام المروري، قبل إطلاق حساباته الرسمية الجديدة على مختلف المنصات الاجتماعية.