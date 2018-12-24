الدرك الوطني يطلق حملة تحسيسية تحت شعار “وضع الخودة = إنقاذ الحياة”

تنظم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر، حملة تحسيسية لفائدة سائقي الدراجات النارية تحت شعار “وضع الخودة = إنقاذ الحياة”.

وإنطلقت هذه الحملة ابتداء من 22 ديسمبر، وستستمر إلى غاية 5 جانفي 2019.

وبهذه المناسبة سطرت المجموعة الاقليمية للدرك الوطني، برنامجا خاصا لإنجاح هذه الحملة التوعية، والتي تدخل في إطار تجسيد الاهداف المسطرة من طرف قيادة الدرك الوطني.

والمتمثلة في تخفيض حوادث المرور، عن طريق مضاعفة العمل الوقائي والتوعوي إلى جانب الإجراءات الردعية.

ويتم خلال هذه الحملة توزيع مطويات على مستعملي الطريق، تتضمن توجيهات بخصوص قواعد السياحة المرورية.

كما تتضمن النتائج السلبية الناجمة عن عدم إرتداء الخوذة، من طرف سائقي االدراجات النارية.

خصوصا وأنها تتزامن مع العطلة الشتوية، وماتعرفه الطرقات من حركة كبيرة.