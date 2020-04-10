الدرك الوطني يطيح بشبكة تمتهن تزوير النقود بسطيف

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين أزال ولاية سطيف من الإطاحة بشبكة إجرامية تمتهن تزوير النقود.

وتتكون الشبكة من أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 سنة و31 سنة يمتهنون تزوير أوراق نقدية فئة ألفين دينار جزائري.

كما تم حجز 45 مليون و800 ألف سنتيم بالإضافة إلى سلاحين ناريين الأول من نوع بيريطة والثاني بندقية صيد تقليدية الصنع معبئين بالذخيرة الحية.

وحسب الرائد قائد كتيبة الدرك الوطني سطيف بعين ازال، فانه تم تقديم كل عناصر الشبكة إلى الجهات القضائية التي أصدرت في حقهم أمر بالإيداع الحبس المؤقت إلى غاية الامتثال أمام هيئة المحكمة.