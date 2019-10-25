الدرك الوطني يطيح بشبكة مختصة في سرقة قطع غيار السيارات بمستغانم

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم من الإطاحة بشبكة مختصة في سرقة قطع الغيار ولواحق السيارات.

العملية جاءت بناءا على شكوى حول عملية سرقة قطع الغيار بدوار الحشم بلدية صيادة.

وأفادت ذات المصالح، أنه تم تشكيل دورية من طرف أفراد الدرك الوطني بصيادة وتحديد وسيلة النقل المستعملة والمشتبه فيه.

أين تم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة، وبعد التحقيق معه اعترف بالتهمة المنسوبة وتحديد المتورطين الذين تتراوح أعمارهم مابين 20 و39 سنة.

وبعد تفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي تم العثور على قطع الغيار المسروقة مع استرجاعها.