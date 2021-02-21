الدرك الوطني يعثر على سيارة في اسطبل مهجور في الرشايقة بتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية الرشايقة من استرجاع مركبة تمت سرقتها من طرف أحد المواطنين يقيم بعاصمة الولاية.

وعلم من ذات المصالح ان العملية تمت إثر معلومات مؤكدة وردت الى أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالرشايقة.

وتفيد المعلومات بوجود مركبة مسروقة مخبأة داخل إسطبل قديم مهجور بمنطقة منقوال بلدية الرشايقة.

وبعد تكثيف التحريات تم التوصل إلى مالكها،حيث إتضح بأنها سرقت منه بتاريخ:18/02/2021 بحي سوناتيبا وسط مدينة تيارت.

وقد أودع شكوى لدى مصالح أمن ولاية تيارت، حيث تم تسليم السيارة المسترجعة إلى مصالح أمن ولاية تيارت لإستكمال التحقيق .