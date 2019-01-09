الدرك الوطني يفكك شبكتين لتنظيم “الحرڤة” بعين تيموشنت خلال 48 ساعة

تمكنت مصالح الدرك الوطني للمجموعة الإقليمية لعين تموشنت، وفي ظرف أقل من 48 ساعة من تفكيك شبكتين لتنظيم لرحلات الهجرة الغير الشرعية.

الرحلات كانت بإتجاه إسبانيا عبر البحر المتوسط والتي تُضاف إلى الشبكة التي تم توقيفها أول أمس.

حيث قامت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوزجار، بتفكيك شبكة تضم 3 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 20 الى 35 سنة ينحدرون من ولاية عين تموشنت.

حيث تّم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة بمحكمة العامرية، أين اودعوا الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية لسيدي بن عدة بولاية عين تموشنت.

و في عملية ثانية تّم تفكيك شبكة أخرى من طرف أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد بوجمعة، تضم شخصين تتراوح أعمارهم بين 24 إلى 28 سنة ينحدرون من ولاية عين تموشنت.

تّم تقديمهم أمام الجهات القضائية لمحكمة العامرية، أين صدر في حقهم الإيداع بالحبس لمدة 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 مليون سنتيم.