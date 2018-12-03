الدرك الوطني يفك لغز جريمة قتل ويوقف 4 مشتبه فيهم بعين رقادة في قالمة 

نجحت عناصر الدرك الوطني بولاية قالمة، في فك لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها قبل شهر المسمى( ش.ا) البالغ من العمر 30 سنة، بعد العثور عليه ميتا داخل سيارته بإحدى الطرقات الجبلية ببلدية عين رقادة في ظروف غامضة.

و بعد اتخاد كافة الإجراءات، وفتح تحقيق أمني معمق من قبل عناصر الدرك الوطني، وفي أقل من شهر تم الوصول إلى الفاعلين و هم 4 شبان ينحدرون من ولاية قسنطينة.

اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم أثناء التحقيقات الأمنية معهم، سيما وأنّ سبب الجريمة محاولة سرقة مبلغ مالي من الضحية هشام قاسمي

هذا و قد تم تحرير محاضر سماع في حق الموقوفين، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة إليهم والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد و عدم التبليغ عن جناية و إخفاء أشياء مسروقة.