الدرك الوطني يقدم عدد من إطارات ديوان الخدمات الجامعية أمام نيابة محكمة سيدي امحمد

قدّمت مصالح الدرك الوطني عدد من إطارات ديوان الخدمات الجامعية أمام نيابة محكمة سيدي امحمد.
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تمكنت شرطة سيدي بلعباس من القبض على شاب تورط في قضية الحيازة على أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.
ممثلة في 9 صواعق كهربائية من مختلف…
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أمس الإثنين، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتيسمسيلت.
ووفق بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، ضبطت مفرزة…
توفي طفل، مساء أمس الاثنين، بعد أن غرق داخل بحيرة اصطناعية بالمرجة ، بالطريق الوطني رقم 1، في الحدود بين بلدية الحمدانية وبلدية شفة.
الضحية يبلغ…
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