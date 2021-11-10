الدرك الوطني يقدم نصائح لمستعملي الطرقات على خلفية الأمطار الغزيرة

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إنهار ليلة أمس جزء من مبنى مكون من 4 طوابق ببلدية محمد بلوزداد بالجزائر العاصمة، على إثر الأمطار الغزيرة والرياح القوية. والتقلبات الجوية التي شهدتها العاصمة والعديد من ولايات الوطن.

كما أن المبنى إنهار جزء منه شهر جوان المنصرم، ومن المحتمل أن ينهار كاملا بسب سوء الأحوال الجوية والأمطار. مما سيتسبب في كارثة كبيرة لأن سقوطه سيكون مباشرة فوق البيوت التي تحته والتي يقطن بها العديد من العائلات.

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